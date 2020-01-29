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12:52

Ройзман дал резкую характеристику главе Чувашии

фото ЗакС политика Ройзман дал резкую характеристику главе Чувашии

Политический и общественный деятель Евгений Ройзман осудил последние поступки губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, дважды за неделю ставшего героем скандалов: сначала чиновник призвал расправляться с журналистами, а затем оскорбительно пошутил над сотрудником МЧС, заставив его прыгать за связкой ключей от новой служебной машины.

"После фразы о журналистах он быстро отъехал, сказал, что он другое имел в виду, но это уже говорит об интеллекте, о каких-то личностных качествах. Вторая история гораздо серьезнее: <...>  не то, что участвовать, это смотреть унизительно. Конечно, вопрос к майору: ты офицер, ты мог просто развернуться и молча встать в строй, но ты же стал прыгать за этими ключами. Но в первую очередь это, конечно, просто говорит о том, что губернатор человек неумный и полный мудак", - заявил Ройзман на своем YouTube-канале.

Экс-мэр Екатеринбурга провел между параллель с тем, как в принципе россияне унижаются перед власть предержащими: иногда это проявляется в хватании денег, раздаваемых на улице, иногда - в подбирании разбрасываемой колбасы и угощении блинами с лопаты.

"Ну нет такого голода, чтобы на колени вставать и брать с земли то, что тебе из кузова бросают", - рассудил политик.

Отметим, что эксцентричное поведение чувашского руководителя, породившее скандалы федерального уровня, стоило ему членства в "Единой России".

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