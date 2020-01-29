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12:54

Юрий Калабин перейдет из Смольного на работу в аппарате кабмина

фото ЗакС политика Юрий Калабин перейдет из Смольного на работу в аппарате кабмина

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин перейдет на работу в аппарат правительства, передает «Фонтанка.ру».

Калабин станет помощником вице-премьера и главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко. По его словам, конкретных задач ему пока не ставили, но он надеется «защищать интересы города». Временно исполнять обязанности главы комитета по промышленной политике будет замглавы Алексей Яковлев.

Юрий Калабин пришел в Смольный в  начале 2019 года. Позже он возглавил новообразованный комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, который возник после объединения комитета по промышленной политике и комитета по развитию предпринимательства.

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