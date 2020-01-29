Макаров: Я сам своими руками застеклил свой балкон

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров раскритиковал инициативу государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) штрафовать петербуржцев за незаконно остекленные балконы.

- Я сам своими руками застеклил свой балкон в восьмидесятых годах. Понимаю тех людей, к которым предъявляют претензии, - заявил Макаров в ходе брифинга 29 января.

Он напомнил, что Петербург - северный город, а потому нет ничего плохого в том, что люди хотят сделать свой быт комфортнее.

Спикер также добавил, что поручил комиссии по городскому хозяйству заняться этим вопросом.

Административные наказания за незаконное остекление балконов вступили в силу в январе. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей.

Сергей Еремеев

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