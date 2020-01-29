Борцы с рекламой экскурсий в центре Петербурга добились приема в МВД

Активисты, представляющие паблик "Центральный район за комфортную среду обитания", сообщили о том, что их готово принять руководство петербургской полиции для обсуждения рекламы экскурсий, которая мешает им в центре города. Главным образом речь идет о рекламе в окрестностях площади Восстания.

"Данные «дикие экскурсии» с агрессивным маркетингом представляют из себя не более чем паразитирование на великом наследии Петербурга, которое просто позорит наш город", - говорится в тексте градозащитников.

При этом утверждается, что зачастую сами экскурсии представляют собой услугу весьма посредственного качества.

Активисты также призывают журналистов и городских депутатов делать проблему гласной и обсуждаемой.