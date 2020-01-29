Макаров прокомментировал судьбу участка на Большой Разночинной

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 29 января ответил на вопрос, почему законопроект о включении в перечень зеленых насаждений общего пользования участка на Большой Разночинной улице прошел только первое чтение ЗакСа, которое состоялось еще в октябре.

По словам председателя парламента, он продолжает следить за ситуацией застройки Петроградской стороны, но не хочет, чтобы принимаемые нормативные акты противоречили федеральному законодательству.

- Мы смотрим, как сделать так, чтобы суд не отменил нормы законов, которые мы принимаем, - отметил Макаров.

Отметим, участок на Большой Разночинной улице находится в частной собственности холдинга «Бронка групп». Строительные работы здесь начались, несмотря на принятие в первом чтении законопроекта, наделяющего эту территорию статусом сквера.





Сергей Еремеев

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