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13:34

Макаров прокомментировал судьбу участка на Большой Разночинной

фото ЗакС политика Макаров прокомментировал судьбу участка на Большой Разночинной

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 29 января ответил на вопрос, почему законопроект о включении в перечень зеленых насаждений общего пользования участка на Большой Разночинной улице прошел только первое чтение ЗакСа, которое состоялось еще в октябре.

По словам председателя парламента, он продолжает следить за ситуацией застройки Петроградской стороны, но не хочет, чтобы принимаемые нормативные акты противоречили федеральному законодательству.

- Мы смотрим, как сделать так, чтобы суд не отменил нормы законов, которые мы принимаем, - отметил Макаров.

Отметим, участок на Большой Разночинной улице находится в частной собственности холдинга «Бронка групп». Строительные работы здесь начались, несмотря на принятие в первом чтении законопроекта, наделяющего эту территорию статусом сквера.

Сергей Еремеев


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