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13:39

Минобороны намерено поучаствовать в борьбе с "фальсификациями истории"

фото ЗакС политика Минобороны намерено поучаствовать в борьбе с "фальсификациями истории"

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о готовности возглавляемого им ведомства противостоять усилиям неких неназываемых фальсификаторов и "очернителей" российской истории, что для него чрезвычайно важно в год празднования 75-летия победы СССР над немецко-фашистской Германией, передает РИА "Новости".

Так, ко дню Победы пополнятся новыми материалами образовательные сервисы "Память народа", "Полководцы Победы" и "Салюты освобождения", функционирующие на сайте министерства.

По словам Шойгу, Минобороны продолжит курировать рассекречивание архивов военных лет и проведение поисковых экспедиции.

Кроме того, чиновник анонсировал благоустройство более двух тысяч воинских захоронений в течение года. К 9 мая должны открыть и освятить долгожданный храм Вооруженных сил.

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