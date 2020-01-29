Тихонова попросила Смольный бросить все силы на приведение в порядок схемы обращения с отходами

Депутат фракции «Справедливая Россия» Надежда Тихонова на заседании Заксобрания Петербурга 29 января обратилась к представителю Смольного в ЗакСе Юрий Шестерикову с просьбой тщательно рассмотреть предложения к проекту территориальной схемы обращения с отходами.

Она напомнила, что срок подачи предложений к документу истек 23 января. Свои замечания направили депутаты ЗакСа, представители экологических организаций и простые граждане.

-Правительство все силы должно бросить на исправление замечаний, - заявила Тихонова.

В частности, она отметила, что городу нужна электронная схема обращения с отходами, а чиновникам Смольного стоит тщательно проработать маршруты транспортировки отходов.

Сергей Еремеев

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