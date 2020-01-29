Глава Советска подал в отставку после обвинений в злоупотреблении полномочиями

Глава администрации Советска в Калининградской области Николай Воищев ушел в отставку, передает «Интерфакс».

По словам представителя муниципалитета, Воищев уходит по собственному желанию, об этом он объявил на заседании Совета депутатов. Большинство депутатов ее приняли. Контракт с Воищевым был заключен до сентября, Советском он управлял с 2015 года. В кулуарах Воищев рассказал, что собирается уделить внимание своей семье: у него шестеро детей.

В 2019 году в отношении Воищева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Его обвинили в незаконной передачи в свою собственность без проведения торгов участка стоимостью более 984 тысячи рублей. Также, по версии следствия, он незаконно объединил этот участок с другим, присвоив ему новый кадастровый номер.

Затем Воищев от имени администрации Советского городского округа заключил с собой лично договор купли-продажи объединенного земельного участка за плату в сумме 63,6 тысячи рублей и зарегистрировал на него право собственности.