Суд повторно оштрафовал секретаря ИКМО "Екатерингофский" на 1000 рублей

Мировой суд судебного участка №9 при повторном рассмотрении дела секретаря избирательной комиссии муниципального образования «Екатерингофский» Лидии Островской признал ее виновной в неисполнении решения вышестоящей комиссии. Ей назначили штраф в 1000 рублей, сообщила ЗАКС.Ру экс-кандидатка в мундепы округа Полина Костылева.

По ее словам, самой Островской на заседании 28 января не было. Судья решила, что секретарь муниципального избиркома уведомлена надлежащим образом и дело можно рассматривать без неё, рассказала Комтылева. Она добавила, что суд ознакомился с документами о работе ИКМО и назначении Островской секретарем. Также в суд поступили жалобы на ответчицу, решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии по жалобам на Островскую и пояснения члена ГИК Олега Зацепы, уточнила Костылева. По ее словам, прокурор выступила за признание секретаря ИКМО виновной, такое же решение принял суд.

Напомним, в сентябре 2019 года мировой суд уже оштрафовал Островскую за неисполнение решения вышестоящей избирательной комиссии на 1000 рублей. Горизбирком во время муниципальной кампании обязал ее принять документы у кандидатов в мундепы до 3 июля.

Секретарь ИКМО оспорила решение мирового суда в Ленинском районном суде, который отменил штраф и отправил дело на новое рассмотрение. Из-за этого приостановилось судебное разбирательство по делу о расформировании ИКМО «Екатерингофский».

Решение мирового суда по делу Островской от 28 января должно вступить в силу в течение 10 дней. Если оно устоит и не будет оспорено, то Санкт-Петербургский городской суд сможет возобновить разбирательство по расформированию ИКМО.

София Саттарова