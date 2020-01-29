Петербургские депутаты одобрили "рубки ухода"

В законе "О зеленых насаждениях Санкт-Петербурга" будет прописана правомерность "рубок ухода", то есть опиливания или обрезки деревьев или кустарников с целью формирования их устойчивости.

Соответствующий законопроект городской ЗакС принял в первом чтении на заседании 29 января. Авторами инициативы выступили единороссы Вера Сергеева, Денис Четырбок и Мария Щербакова.

По словам Четырбока, после того как в городское законодательство будет внесено новое понятие, правительству необходимо будет разработать алгоритм такого рода рубок.

Эсер Алексей Ковалев призвал доработать инициативу. В частности, по его мнению, в тексте проекта закона необходимо прописать понятие правомерного спиливания

- Уничтожение дерева, как и опиливание, должно регламентироваться нормативным актом, - отметил Ковалев.

Сергей Еремеев

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