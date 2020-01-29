СК: Задержавшие Голунова оперативники незаконно купили и хранили наркотики

Оперативники УВД по ЗАО Москвы, задержавшие летом 2019 года корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, незаконно приобрели и хранили наркотические вещества, сообщает Следственный комитет.

Задержаны пять человек: бывший начальник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец и задержавшие Голунова экс-сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Это Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. В ближайшее время следователи собираются предъявить им обвинения.

По версии следствия, оперативники «с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности» подкинули журналисту наркотики в рюкзак и домой. То есть, сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые и стали доказательствами по делу в отношении Голунова.

«Подложенные потерпевшему наркотические средства, ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», - сообщили в СК.

Оперативников задержали утром 29 января. Дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) СК возбудил 18 декабря 2019 года: за день до ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой последний объявил об этом, и спустя полгода после задержания Голунова.

Задержанные оперативники были уволены летом после того, как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Они пытались оспорить свое увольнение в суде, но проиграли.