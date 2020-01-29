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14:59

"Историческую" гимназию на Васильевском острове отремонтировали с опережением сроков

фото ЗакС политика "Историческую" гимназию на Васильевском острове отремонтировали с опережением сроков

Гимназию №24 имени Крылова на Среднем проспекте удалось отремонтировать за необычайно короткое время, сообщает со ссылкой на губернатора Александра Беглова сайт петербургского правительства. О рекордном темпе выполненных работ он объявил во время визита на объект.

Школьные занятия в здании начались со стартом текущего учебного года, 1 сентября. Таким образом, его приводили в порядок менее пяти месяцев.

Отмечается, что для установления современного оборудования, создания 3D зоны коворкинга город привлек инвесторские деньги.

Построенная в 1895 году, гимназия состоит в реестре ведущих национальных учреждений РФ и в "топе-500" лучших отечественных школ. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

 


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