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15:19

Вишневский в ЗакСе раскритиковал поправки в Конституцию

фото ЗакС политика Вишневский в ЗакСе раскритиковал поправки в Конституцию

Лидер фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский выступил с критикой конституционной реформы в конце состоявшегося 29 января заседания городского парламента.

По его мнению, предложенные президентом поправки в основной закон страны "содержательно не аргументированы и юридически не профессиональны".

"Однозначен только их политический смысл - сохранение и укрепление авторитарной политической системы и обеспечение несменяемости власти", - продолжил депутат.

Он призвал коллег подумать над тем, что, в частности, депутатов Заксобрания лишают полномочий согласования регионального прокурора.

Вишневский пообещал подготовить собственные правки в Конституцию. По его мнению, необходимо закрепить выборность глав городов и субъектов федерации, а также членов Совфеда, добровольность службы в армии и открытость органов государственной власти.

Обсуждать речь выступавшего депутаты не стали. Некоторые удалились из зала заседаний до ее завершения.

Сергей Еремеев


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