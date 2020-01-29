Суд повторно вызвал главу ИКМО №72 для дачи показаний

Фрунзенский районный суд повторно вызвал председателя избирательной комиссии МО №72 Александра Белова как свидетеля по делу об оспаривании избрания главой муниципального совета МО Павла Швеца. Соответствующее решение суд принял на заседании 29 января, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Речь идёт о деле по иску мундепа МО №72 Игоря Артемьева, который считает, что первое заседание совета может назначать только ИКМО. По словам стороны истца, комиссия назначила заседание 25 сентября на 1 октября. При этом первое заседание мундепы созвали сами и провели 25 сентября. На нем присутствовали только депутаты от Партии роста, которые получили большинство мест в совете. Они единогласно избрали главой МО Павла Швеца.

На заседании суда 29 января Швец заявил, что оповещал Артемьева о первом заседании совета. Он предоставил скриншот смс-сообщения мундепу и распечатку звонков. Представители муниципалитета заявили, что ИКМО на своём заседании 25 сентября не принимало решения о назначении первой встречи мундепов.

Артемьев же настаивает на том, что ИКМО приняло это решение на второй части своего заседания 25 сентября: в другом кабинете.

Судья решила прояснить ситуацию. Она заявила, что намерена повторно вызвать главу ИКМО в суд. На это заседание его уже приглашали, но сейчас его телефон недоступен, добавила судья. Из-за повторно вызова Белова рассмотрение дела отложили на 19 февраля.

София Саттарова

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