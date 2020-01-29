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17:20

Сергей Приходько стал помощником премьер-министра

фото ЗакС политика Сергей Приходько стал помощником премьер-министра

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько, распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Ранее Приходько был первым замглавы аппарата правительства. Тем же распоряжением он был освобожден от этой должности. До этого в его карьере были должности замглавы администрации президента до 2004 года и помощника президента в 1997–1998 годах и в 2004–2012 годах.

Приходько фигурировал в расследовании ФБК, опубликованном в 2018 году. В нем утверждалось, что он в компании миллиардера Олега Дерипаски и девушек из эскорта обсуждал дела государственной важности. Детали беседы попали в книгу одной из присутствовавших девушек – Насти Рыбки.

Усть-Лабинский горсуд запретил это расследование. Сам Приходько отвергал обвинения, назвав Алексея Навального «политическим неудачником».

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