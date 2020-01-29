После двух скандалов с участием главы Чувашии Путин отправил его в отставку

Президент Владимир Путин своим указом "в связи с утратой доверия" уволил с должности главу республики Чувашия Михаила Игнатьева, попавшего в два репутационных скандала в течение одной недели.

Его место временно занял справедливоросс из Госдумы Олег Николаев.

В январе Игнатьев призывал "мочить" критически настроенных журналистов, позже заявляя, что его неправильно поняли. Через несколько дней, вручая ключи от служебных машин сотрудникам регионального МЧС, он решил поиздеваться над одним из них, вынудив мужчину прыгать за ключами в высоту.

Политик Евгений Ройзман полагает, что к Игнатьеву ввиду его неоднознаного поведения в полной мере подходит одно из самых грубых слов в русском языке. Ранее последнего исключили из рядов единороссов.