18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:32

СМИ: Экс-начальник задержавших Голунова полицейских получил статус свидетеля

фото ЗакС политика СМИ: Экс-начальник задержавших Голунова полицейских получил статус свидетеля

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров проходит свидетелем по делу о превышении полномочий полицейскими при задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, Щиров был допрошен в Следственном комитете и дал показания. Он утверждает, что не знал о действиях своих подчиненных при задержании Голунова, сказал собеседник агентства.

За несколько месяцев до задержания Голунова «Радио Свобода» опубликовала материал о женщине по имени Ульяна Хмелева. Она обвиняла сотрудников УВД по ЗАО, в том числе Щирова, в фабрикации уголовных дел и связях с контрабандой наркотиков.

Утром 29 января были задержаны четверо оперативников, которые задержали Голунова летом 2019 года, и бывший начальник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Позже в СК заявили, что полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики, а Голунову их подкинули, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.

Дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)  СК возбудил 18 декабря 2019 года: за день до ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой последний объявил об этом, и спустя полгода после задержания Голунова.

Задержанные оперативники были уволены летом после того, как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Они пытались оспорить свое увольнение в суде, но проиграли.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:38 СК: Задержавшие Голунова оперативники незаконно купили и хранили наркотики

9:45 По делу Голунова задержаны бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы

22 января, 13:32 Голунов потребовал от нового генпрокурора извинений за свое незаконное преследование

20 января, 20:00 По делу о превышении полицейскими полномочий в отношении Голунова никто не задержан

14 января, 15:34 Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий при его задержании

19 декабря 2019, 14:26 Следователь подтвердил информацию о возбуждении дел на задерживавших Голунова силовиков

19 декабря 2019, 14:04 Голунов не слышал об уголовных делах в отношении связанных с его делом полицейских

19 декабря 2019, 13:36 Путин сообщил об уголовных делах в отношении связанных с делом Голунова полицейских

11 декабря 2019, 16:05 Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его при задержании полицейских

5 декабря 2019, 13:46 Медведев о летних протестах в Москве: В обществе есть запрос на справедливость


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:16 Активисты Приморского района при помощи пикетов показали свое отношение к "переходу смерти"

19:11 Муниципал: Суд отменил итоги выборов на участке МО «Новоизмайловское»

18:52 Текст Конституции может увеличиться на 50% после внесения поправок

18:50 Быков попробовал объяснить феномен сниженной лексики Путина

18:41 Смольный уведомили о митинге против мусороперерабатывающих заводов в Левашово

18:32 Муниципал: Оппозиционные мундепы пожалуются в комитет по этике ЕдРа на главу совета муниципальных образований Петербурга

18:12 Удальцов поддерживает приоритет российского права над правом "ходорковских"

17:35 После двух скандалов с участием главы Чувашии Путин отправил его в отставку

17:32 СМИ: Экс-начальник задержавших Голунова полицейских получил статус свидетеля

17:29 Шульман указала на злую шутку, которую с Кремлем играет "конституционная" спешка

17:20 Сергей Приходько стал помощником премьер-министра

16:53 Путин поручил свести к минимуму человеческие потери от коронавируса в РФ

16:35 Муниципал: Суд повторно вызвал главу ИКМО №72 для дачи показаний

16:23 Минюст не видит оснований исключать ФБК из списка иноагентов

15:59 Романов поучаствовал в спуске на Неву нового военного корабля

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru