СМИ: Экс-начальник задержавших Голунова полицейских получил статус свидетеля

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров проходит свидетелем по делу о превышении полномочий полицейскими при задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, Щиров был допрошен в Следственном комитете и дал показания. Он утверждает, что не знал о действиях своих подчиненных при задержании Голунова, сказал собеседник агентства.

За несколько месяцев до задержания Голунова «Радио Свобода» опубликовала материал о женщине по имени Ульяна Хмелева. Она обвиняла сотрудников УВД по ЗАО, в том числе Щирова, в фабрикации уголовных дел и связях с контрабандой наркотиков.

Утром 29 января были задержаны четверо оперативников, которые задержали Голунова летом 2019 года, и бывший начальник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Позже в СК заявили, что полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики, а Голунову их подкинули, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.

Дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) СК возбудил 18 декабря 2019 года: за день до ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой последний объявил об этом, и спустя полгода после задержания Голунова.

Задержанные оперативники были уволены летом после того, как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Они пытались оспорить свое увольнение в суде, но проиграли.