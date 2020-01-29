Оппозиционные мундепы пожалуются в комитет по этике ЕдРа на главу совета муниципальных образований Петербурга

Депутат-самовыдвиженка МО «Финляндский округ» Светлана Уткина сообщила ЗАКС.Ру, что вместе с коллегой из местного совета МО «Гавань» Ольгой Фаттуш («Справедливая Россия») намерена пожаловаться в комитет по этике «Единой России» на председателя совета муниципальных образований Петербурга, главу МО «Финляндский округ» Всеволода Беликова.

По словам Уткиной, Беликов не позволил им задавать вопросы на семинаре с участием представителей комитета по территориальному развитию и комитета по вопросам законности.

Семинар проходил 29 января в администрации Калининского района и был посвящен реализации муниципалитетами некоторых вопросов местного значения. Уткина и депутат МО «Гавань» Ольга Фаттуш хотели обратиться к одному из докладчиков, начальнику сектора комитета по вопросам законности Михаилу Тарасову.

- Из года в год на буклеты, посвященные профилактике экстремизма и терроризма, выделяются деньги из муниципального бюджета, - рассказала Уктина. - На хорошей бумаге пишут чепуху. Выпускают 500 экземпляров, а куда они идут - непонятно совершенно. Я хотела спросить, как эти люди оценивают эффективности этих брошюр.

По словам депутата, после того, как она подняла руку, Беликов объявил, что слова ей не дает и попросил Тарасова не отвечать. Уткину поддержала мундеп Фаттуш, которая после споров с главой МО «Финляндский округ» покинула семинар.

- Я все-таки задала этот вопрос, - продолжила Уткина. – Он мне стал отвечать, а Беликов не дал, сказал, что не надо мне отвечать. Это очень странно, потому что вопросы задавали и до, и после меня, и их никто не прерывал.

Беликов рассказал ЗАКС.Ру, что рассылкой приглашений на мероприятие в районной администрации занимался совет муниципальных образований. По словам председателя совета, семинар был организован только для глав муниципалитетов и местных администраций. Уткина, по его мнению, пришла ради «хайпа».

- Это хайп, не более того, - сообщил глава МО «Финляндский округ». - Я дал возможность два вопроса задать. Она задавала один и тот же вопрос двум выступающим. Вопросы непрофессиональные. Когда она в третий раз задавала вопрос, это выглядело неуважительно к аудитории.

Информацию о том, что он якобы не разрешил Тарасову отвечать на вопрос депутата, Беликов назвал «неправдой»:

- Боже мой, неправда это, он на все ответил. Это в третий раз я уже сказал не отвечать ей.

По словам присутствовавшего на заседании главы МО № 72 Павел Швец (Партия Роста), председатель совета муниципальных образований сразу же объявил, что депутат Уткина не может задавать вопросы:

- Он сказал, у кого есть вопросы к выступающим? Подняла руку Уткина, пыталась задать вопрос, на что Беликов сказал выступающим, что они могут не отвечать, потому что «у нас тут мероприятие только для глав». Она просто продолжила задавать вопрос, не силой же он будет ее выводить. Второй вопрос она уже нормально задала. Про третий не знаю, я к этому времени ушел.

Швец отметил, что это типичная позиция Беликова – проводить мероприятия совета муниципальных образований только для глав муниципалитетов.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.