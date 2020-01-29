Смольный уведомили о митинге против мусороперерабатывающих заводов в Левашово

Инициативная группа подала в Смольный уведомление о митинге против строительства мусороперерабатывающих заводов в Левашово, сообщил активист, один из организаторов Павел Чупрунов. Среди организаторов – депутаты ЗакСа Надежда Тихонова, Максим Резник, Борис Вишневский, лидер петербургского отделения «Справедливая Россия» Марина Шишкина и другие.

Провести митинг планируется 9 февраля в парке Озеро Долгое. Организаторы сразу подчеркнули, что площадку в Удельном парке, куда обычно Смольный предлагает перенести подавляющее большинство акций, не рассматривают.

Активисты на митинге собираются высказаться против строительства мусороперерабатывающих заводов, за внедрение полноценного раздельного сбора мусора, добиться запрета на мусоросжигание в Петербурге, доработки территориальной схемы обращения с отходами, создания новых зеленых зон. Также организаторы митинга среди целей указали выражение недовольства «конкретным представителям различных уровней и ветвей власти» по вопросам обращения с отходами и «по другим вопросам, связанным с влиянием на окружающую среду и качество жизни населения».

21 января комиссия по экологической защите населения ЗакСа обсудила проект территориальной схемы обращения с отходами. Представители комитета по градостроительству и архитектуре Смольного выступили за пересмотр перечня участков, на которых могут быть построены новые мусорные объекты. Подробнее об обсуждении – в материале ЗАКС.Ру.

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