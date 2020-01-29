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19:11

Суд отменил итоги выборов на участке МО «Новоизмайловское»

фото ЗакС политика Суд отменил итоги выборов на участке МО «Новоизмайловское»

Московский районный суд признал незаконным решение участковой избирательной комиссии №1386 об итогах муниципальных выборов 2019 года. Об этом ЗАКС.Ру 29 января сообщил не избиравшийся в мундепы округа самовыдвиженец Олег Соловьев.

Он вместе с другими не прошедшими кандидатами - самовыдвиженцем Дмитрием Коль и представительницей КПРФ Галиной Кукарцевой – подали иск к УИК и избирательной комиссии муниципального образования «Новоизмайловское» с требованием признать незаконным решение участкового избиркома. По словам Соловьева, в ночь после выборов он находился на участке №1386. Комиссия не подвела итоги муниципальных выборов и не составила итоговый протокол в помещении УИК, сообщил экс-кандидат. Он добавил, что о результатах стало известно только 9 сентября.

- У них якобы компьютер завис, потом ещё что-то такое… И потом, по-тихонечку мешочек [с бюллетенями] увезли, потом секретарь скрылся, и председатель за ним скрылся. Потом приехала полиция и попросила нас с участка уйти. То есть нам протокол никто на руки не выдал. Результаты мы увидели 9 числа после трех часов дня, они оказались абсолютно другими – не те, что на участке были. Некоторым кандидатам от «Единой России» прибавили по 200 с лишним голосов, у нас – наоборот, убрали, - рассказал Соловьев.

Он сообщил, что суд удовлетворил требования истцов частично, но главное – отменил решение об итогах выборов. Если решение не будет оспорено или устоит в судах других инстанций, то из совета выйдут самовыдвиженка Лариса Бубович и кандидаты от «Единой России» Оксана Морозова и Валентина Калинина, уточнил Соловьев. Экс-кандидат добавил, что сам вместе с Коль и Кукарцевой теперь проходит в муниципальный совет.

Ранее Московской районный суд отменил итоги выборов на другом участке МО «Новоизмайловское» - УИК №1393. На решение подавали апелляцию, но оно устояло и в Санкт-Петербургском городском суде. Теперь в муниципальный совет проходят самовыдвиженцы Андрей Стариков и Максим Петров вместе с кандидатом от КПРФ Владимиром Локтевым. Выбывают из него представители «Единой России» Людмила Павлова и Валерий Жилкин вместе с самовыдвиженкой Анной Поцелуевой. 


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