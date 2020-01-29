Фигурант дела "Сети"* Пчелинцев женился в колонии Дмитрий Пчелинцев, проходящий по делу запрещенной в РФ террористической организации "Сеть"*, организовал свадьбу на территории ИК №4 Пензенской области, функционирующей как следственный изолятор, пишет издание "7х7". Супруга, в девичестве Анастасия Тымчук, взяла его фамилию. На роспись не пустили ни близких молодой пары, ни журналистов. По словам жены арестанта, вместе они продолжат добиваться справедливости, которой для них является оправдание подсудимого. Приговор молодому человеку, которому государственное обвинение запросило 18 лет реального срока за попытку организации насильственного свержения конституционного строя, должны будут огласить 10 февраля. Ранее в местах лишения свободы женился подельник Пчелинцева Юлий Бояршинов. * «Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен