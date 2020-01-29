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20:10

У комитета по спорту сменился председатель

фото ЗакС политика У комитета по спорту сменился председатель

Председателя комитета по физической культуре и спорту петербургского правительства Наталью Антюх, вопреки уверениям двухдневной давности, освободили от занимаемой должности, сообщает пресс-служба Смольного.

Место бывшей спортсменки Натальи Антюх, проработавшей чуть больше года, заняла ее бывший заместитель Наталия Сафронова.

Ранее в подразделении правительства неофициальную информацию о готовящейся отставке называли слухами.

Ранее в тот же день, 29 января, своей должности лишился председатель комитета по промышленной политике Юрий Калабин, тоже "уступив" ее своему заму Алексею Яковлеву.

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