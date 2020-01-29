У комитета по спорту сменился председатель

Председателя комитета по физической культуре и спорту петербургского правительства Наталью Антюх, вопреки уверениям двухдневной давности, освободили от занимаемой должности, сообщает пресс-служба Смольного.
Место бывшей спортсменки Натальи Антюх, проработавшей чуть больше года, заняла ее бывший заместитель Наталия Сафронова.
Ранее в подразделении правительства неофициальную информацию о готовящейся отставке называли слухами.
Ранее в тот же день, 29 января, своей должности лишился председатель комитета по промышленной политике Юрий Калабин, тоже "уступив" ее своему заму Алексею Яковлеву.