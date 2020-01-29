Путин помиловал осужденную по "наркотической" статье израильтянку

Осужденную на 7,5 лет российского заключения израильтянскую девушку Нааму Иссахар за найденные у нее наркотики после необходимого прошения от ее представителей помиловал президент Владимир Путин, о чем говорится на сайте Кремля.

Свой срок 26-летняя Иссахар получила в ноябре прошлого года. Первоначально задержание произошло после реакции на ее багаж служебных собак в столичном аэропорту Шереметьево. Израильтянка выражала недоумение тем, что запрещенное вещество оказалось при ней в аэропорту и при этом не отрицала, что оно ей принадлежит.

Отметим, что в последнюю декаду января Израиль посетили крупные российские чиновники - в том числе, Владимир Путин и петербургский губернатор Александр Беглов. В ближневосточной стране проходили мероприятия по случаю 75-летия освобождения жертв холокоста из "лагеря смерти" Освенцим и годовщины прорыва ленинградской блокады.

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