Суд отказал в исковых требованиях ЛГБТ-активистам, добивавшимся проведения гей-парада

В Смольнинском районном суде рассмотрели иск трех петербургских ЛГБТ-активистов, которые пытались оспорить отказ Смольного согласовать им три демонстрации 2 февраля, передает объединенная пресс-служба судов. Истцам было решено полностью отказать в их требованиях.

Николай Алексеев, Вениамин Панов и Сергей Моляков настаивали на своем праве провести митинги на Сенатской площади и на Васильевском острове, а также шествию по центру города

Все три планировавшихся мероприятия имели схожую цель - привлечь внимание общества к дискриминационному, по мнению заявителей, законодательству, не позволяющему гражданам их убеждений публично выражать свою позицию.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности отказал молодым людям в проведении акций 23 января.

Ранее Алексеев, Панов и Моляков заявляли, что готовы искать справедливости в Европейском суде по правам человека.