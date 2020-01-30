Помилованная Путиным израильтянка покинула колонию

Отбывавшая срок по "наркотической" статье гражданка Израиля Наама Иссахар покинула колонию в Подмосковье, где отбывала 7,5-летний срок, уведомили "Интерфакс" во ФСИН.

По информации агентства, девушка может улететь на родину в течение ближайших суток вместе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, у которого сегодня намечены переговоры с Владимиром Путиным.

Президент подписал указ о помиловании Иссахар накануне, 29 января. Свой срок 26-летняя Иссахар получила в ноябре прошлого года. Первоначально задержание произошло после реакции на ее багаж служебных собак в столичном аэропорту Шереметьево. Израильтянка выражала недоумение тем, что запрещенное вещество оказалось при ней в аэропорту, и при этом не отрицала, что оно ей принадлежит.