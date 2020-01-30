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10:16

"Левада": 37% россиян не одобрили первых шагов Мишустина в статусе премьера

фото ЗакС политика "Левада": 37% россиян не одобрили первых шагов Мишустина в статусе премьера

Около половины (48%) опрошенных социологами "Левада-центра" россиян одобрили первые действия Михаила Мишустина в статусе премьер-министра. Результатами исследования делится "Интерфакс".

В то же время 37% респондентов придерживаются противоположного мнения, относясь с сомнением к новому главе кабмина.

Рейтинг Владимира Путина остался на прежних позициях по сравнению с прошлым годом - его работу одобряют 68% опрошенных. Недовольство президентом высказывают 31%.

Ранее "Проект" опубликовал расследование, согласно которому семья нынешнего премьера владеет многомиллионной недвижимостью на Рублёвке и в центре Москвы, однако в Росреестре какая-либо информация по данному поводу отсутствует: вместо конкретных физлиц в графе "Собственник" указывается "РФ". После этого презентовал собственное изыскание оппозиционер Алексей Навальный, также обнаруживший у Мишустина недвижимости на 3 млрд рублей.

Премьером Мишустин стал 16 января. До этого правительство под руководством Дмитрия Медведева подало в отставку.

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