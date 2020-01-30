Экс-полицейским, проходящим по делу Голунова, предъявили обвинения: всех просят арестовать

Бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, задержанным в рамках дела спецкора "Медузы" Ивана Голунова, предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ - в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков, информирует "Интерфакс".

Следком ходатайствует об аресте всех подозреваемых. Это Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец.

Минувшим утром, 29 января, правоохранители задержали обозначенных оперативников, которые, в свою очередь, принимали участие в задержании Голунова. Кроме того, "под прицел" полиции попал и экс-начальник УВД по ЗАО Москвы Ляховец. Позже в СК известили, что полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики, а Голунову их подкинули, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.

Дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) СК возбудил 18 декабря 2019 года: за день до ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой тот, к удивлению общественности, и объявил о данном повороте дела журналиста.

Задержанные оперативники были уволены летом 2019 года после того, как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Они пытались оспорить свое упразднение со службы в суде, но проиграли.