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10:57

Рабочие "заморозили" проходку "коричневой" ветки петербургской подземки

фото ЗакС политика Рабочие "заморозили" проходку "коричневой" ветки петербургской подземки

Метростроители приостановили работы по проходке левого перегонного тоннеля у станции "Путиловская", делится "Петербургский дневник".

Прокладка тоннеля "встала" из-за претензий "дочки" "Метростроя" - "Тоннельный отряд-3" - известившей о наличии долгов по зарплатам перед своими сотрудниками. Ранее структуре удалось отсудить 14 млн рублей у компании ввиду невыплат по работам на "Беговой" и "Новокрестовской".

Кроме того, "Тоннельный отряд-3" должен был получить от подрядчика 52,4 млн рублей, однако компании тогда недоплатили 9,2 млн.

В этом году суд изучит ещё пять исков "Тоннельного отряда-3" к "Метрострою". Общая сумма исковых претензий составляет 573 млн рублей.

Ранее, напомним, комитет по развитию транспортной инфраструктуры обратился с иском в Арбитражный суд Петербурга: ведомство требует, чтобы компания "Метрострой" выполнила свои гарантийные обязательства по ремонту второго выхода на станции "Спортивная".

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