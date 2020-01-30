Петербуржцу, которому глыба льда проломила череп, удалось отсудить у УК 500 тысяч рублей

Рассмотрев иск о компенсации в связи с причинением вреда жизни и здоровью, поданный кинооператором Сергеем Левашовым к Управляющей компании "Мир", Василеостровский райсуд решил, что организация обязана выплатить пожилому мужчине 6 тысяч рублей за материальный вред и 500 тысяч - за моральный.

Дело в том, что прошлогодней зимой, когда Петербург крайне недобросовестно убирали от снега, на голову Левашову упала огромная ледяная глыба, проломив ему череп. Дом, у которого произошло ЧП, находится в ведении УК "Мир". Компания неоднократно привлекалась к ответственности за похожие инциденты: она участвовала в 36 судебных процессах, общая сумма исков по которым составила порядка 28 млн рублей.

"Я не согласен с решением суда, потому что отец получил тяжёлые травмы. У него фактически перелом основания черепа. Врачи были в шоке, что он остался жив после такой травмы. Мы обязательно будем обжаловать это решение в суде и считаем эту сумму неоправданно низкой за причиненный вред", - поделился с "МБХ медиа" сын потерпевшего Антон Левашов, представлявший его интересы в суде.