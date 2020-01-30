Защитники "Сада на Неве" повторили свои требования у здания Смольного

Активисты, добивающиеся возвращение "Сада на Неве" на Смольной набережной в список зеленых насаждений общего пользования и отказа от строительства в саду судебного квартала, провели новую серию пикетов у стен петербургской администрации. В свою очередь, исключение сквера из ЗНОП они открыто называют незаконным, параллельно удивляясь, что у чиновников есть время и силы на то, чтобы вести с ними тяжбу.

"По непонятным для нас причинам городские власти не хотят слышать жителей исторического центра города. Вместо того, чтобы пойти им навстречу, всем приходится работать в суде", - говорится в их отчете об акции.

Продолжающие быть уверенными в будущей победе, защитники зеленой зоны в настоящее время заняты составлением апелляции. Суд отказал им в исковых требованиях в середине января. Отдельно они благодарят вовлеченного в проблему депутата ЗакСа Алексея Ковалева.

Фотографии: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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