Россия второй год подряд лидирует по количеству поданных в ЕСПЧ жалоб

Уже второй год подряд Россия оказывается на первом месте по количеству поданных в Европейский суд по правам человека жалоб, следует из информации, опубликованной в годовом отчете Страсбургского суда.

По состоянию на конец 2019 года на рассмотрении в ЕСПЧ находились 59,8 тысяч обращений, четверть из которых - 25,2% - против властей РФ.

"Серебро" досталось Турции (15,5%), на третьем месте - Украина (14,8%), на четвертом - Румыния (13,2%), а замыкает пятерку Италия (5,1%).

В 2018 году граждане России подали в Страсбургский суд 56 тысяч жалоб, опять же разительно опередив остальные страны.