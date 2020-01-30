Адвокат: Организатором дела Голунова был генерал МВД Андрей Пучков

Сегодня в суде рассматривается дело бывшего столичного оперативника Романа Феофанова, участника уголовного процесса по делу журналиста Ивана Голунова: материалы разбирательства, озвучиваемые на заседании, ретранслируют "Открытые медиа" в Telegram.

Так, согласно заявлению прокурора, Феофанов совместно с сотрудниками подразделения УВД по ЗАО Москвы Максимом Уметбаевым, Денисом Коноваловым, Акбаром Сергалиевым в составе ОПГ под руководством Игоря Ляховца не позднее 6 июня 2019 года купили наркотики, которые впоследствии подложили задержанному Голунову в рюкзак и в квартиру.

Сторона обвинения просит отправить Феофанова под арест сроком на 2 месяца, до 29 марта текущего года. Бывший полицейский вину не признал.

Также на заседании адвокат Феофанова Александр Шабуров заявил, что фактически "заказчиком" дела Голунова был генерал МВД Андрей Пучков, который в июне 2019 года был главой УВД по ЗАО Москвы.

"Я ознакомился с засекреченными документами. В нем говорится, что 30 мая суд по представлению генерала Пучкова вынес постановление на осмотр квартиры Голунова", - уведомил Шабуров присутствующих.

Напомним, Пучкова и остальных правоохранителей уволили из органов сразу после того, как стало известно о фабрикации дела.