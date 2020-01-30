"Коммунисты России" намерены создать всероссийский женский союз

Руководство партии "Коммунисты России" объявило о планах создать всероссийскую женскую организацию, о чем пишет РИА "Новости". Произойти это может уже 8 марта, на очередном съезде. Мотивом для этой идеи, по словам лидера партии Максима Сурайкина, стала неудовлетворительная ситуация с общественным положением женщин.

"Чтобы организация могла активно защищать права женщин, помогать им в решении проблем, в трудоустройстве, в защите гражданских, социальных прав", - объяснил он целеполагание, отдельно обозначив проблему получения материнского капитала.

Состоять в организации должны будут, по словам Сурайкина, женщины социалистических и атеистических убеждений, занимающие активную гражданскую позицию.

Предварительное ориентировочное название у структуры уже имеется - Всероссийский женский союз "За права женщин".