Первый экс-оперативник по делу Ивана Голунова отправился под арест

Бывший полицейский Роман Феофанов, обвиняемый в фальсификации дела спецкора "Медузы" Ивана Голунова, отправлен в СИЗО до марта текущего года, уведомляют "Открытые медиа".

Во время заседания мужчина, ни разу не снявший с головы ни маски, ни капюшона, убеждал присутствующих в своей невиновности.

Кроме Феофанова в разбирательстве участвуют также его "коллеги" - Максим Уметбаев, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец.

Сегодня всем подсудимым предъявили обвинения: им инкриминируют превышение должностных полномочий, фальсификацию доказательств и хранение наркотиков.

Задержанные оперативники были уволены из органов летом 2019 года после того, как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Они пытались оспорить свое упразднение со службы в суде, но проиграли.