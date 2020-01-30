Комиссия ЗакСа не поддержала инициативу о снижении муниципального фильтра

В четверг, 30 января, комиссия по устройству государственной власти Заксобрания Петербурга проголосовала против законопроекта местного совета МО «Смольнинское» о снижении муниципального фильтра с 10% до 6%.

Инициативу представил мундеп МО "Смольнинское" Александр Захаров. Он заявил, что муниципальный барьер не позволяет участвовать в губернаторских выборах многим популярным в городе политикам. Также докладчик добавил, что лично он выступает за полную отмену мунфильтра.

Председатель комиссии, единоросс Юрий Гладунов спросил у докладчика, почему совет "Смольнинского" не решает проблему летящего к Земле астероида и эпидемии коронавируса. По мнению представителя "Единой России", вопрос муниципального фильтра не соответствует предметоведению местных советов.

Другой представитель партии власти Денис Четырбок добавил, что сам живет в МО "Смольнинское" и не замечает плоды работ местных депутатов.

В поддержку Захарова высказались беспартийный депутат Максим Резник и "яблочник" Борис Вишневский, который, хоть и не является членом комиссии, пришел принять участие в обсуждении вопроса.

Муниципальный фильтр Вишневский назвал "запретительным барьером". Он заявил, что перед губернаторскими выборами 2019 года подписи мундепов-единороссов собирали заранее, чтобы предоставить их удобным кандидатам.

В поддержку законопроекта МО "Смольнинское" проголосовал только Резник. Против - остальные присутствовавшие члены комиссии: Четырбок, Гладунов, Елена Рахова, Роман Коваль и Сергей Соловьев.

Решения выступить с идентичными законодательными инициативами принимали также муниципальные советы МО «Гавань» и МО «Владимирский округ». По словам местных муниципалов, текст законопроекта был подготовлен Ассоциацией независимых депутатов, появившейся после сентябрьских выборов по инициативе проекта "Объединенные демократы".

Напомним, для регистрации кандидатом в губернаторы Петербурга необходимо предоставить в городскую избирательную комиссию подписи 10% от общего количества муниципальных депутатов. При этом подписавшиеся должны представлять две трети муниципалитетов. Федеральное законодательство разрешает снизить муниципальный барьер до 5%.

Сергей Еремеев

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