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13:35

В ЗакСе обсудили законопроект об обязательных видеотрансляциях заседаний муниципалов

фото ЗакС политика В ЗакСе обсудили законопроект об обязательных видеотрансляциях заседаний муниципалов

Комиссия по устройству государственной власти петербургского Заксобрания 30 января рассмотрела законопроект местного совета МО №72, обязывающий муниципалов вести онлайн-трансляции своих заседаний. Было единоглассно решено оставить вопрос на усмотрение депутатов ЗакСа.

Глава МО № 72 Павел Швец из Партии роста, представляя инициативу, заявил, что в обществе есть запрос на открытость власти. Он обратил внимание, что органы федеральной и региональной власти уже давно ведут трансляции своих заседаний, а муниципалы решаются на это только в частном порядке.

Председатель комиссии, депутат ЗакСа от "Единой России" Юрий Гладунов предположил, что в городе есть муниципалитеты, в которых нет интернета, и что у многих могут возникнуть технические сложности. Швец на это заметил, что трансляции мероприятий МО № 72 осуществляются с помощью смартфона. 

Против инициативы выступила присутствовавшая на заседании глава МО «Сенной округ» Наталья Астахова. По ее словам, обсуждаемый вопрос не может регламентироваться Заксобранием. Она озвучила позицию Минюста, определившего, что порядок проведения заседаний муниципального совета прописывается в регламенте муниципалитета. При этом Астахова отметила, что депутаты "Сенного округа" и так открыты перед своими избирателями.

Сергей Еремеев


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