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14:15

В Крыму облаченные в меха чиновницы из ЕР одарили блокадников хлебом и медалями

фото ЗакС политика В Крыму облаченные в меха чиновницы из ЕР одарили блокадников хлебом и медалями

В Керчи чиновницы, облаченные в шубы, преподнесли блокадницам в качестве презентов хлеб и медали. Фотографиями со встречи поделилась глава Керченского городского совета, единоросс Мая Хужина.

Помимо представительницы ЕР, ветеранов с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили также её зам Лариса Щербула, депутат совета Вадим Кутузов и другие. 

"Ветераны были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и теплое общение. Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом", - рассказала у себя в Facebook единоросс.

После того, как фотографии с мероприятия попали на просторы интернета, пользователи обрушились на чиновниц с критикой, обвинив их в ханжестве. Однако Хужина критику восприняла стойко, заявив, что комментарии пишут лишь "не керчане" и "боты".

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