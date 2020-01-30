В Белоруссии нашлись пропавшие директора сахарных заводов

Руководителей всех сахарных заводов Белоруссии задержали по подозрению в мошенничестве при поставках в Россию, известил в эфире телеканала "Беларусь 4. Гродно" генеральный прокурор страны Александр Конюк.

"Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло - это, опять-таки, внешняя дебиторская задолженность. Это те схемы мошеннические, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими", - уточнил Конюк.

Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о том, что начальники всех четырех сахарных предприятий неожиданно исчезли - с ними отсутствовала любая связь. Причем двоих из них буквально "сняли" в воздухе: их самолеты развернули на пути из Минска в Мюнхен.

Всего в рамках дела задержаны 11 человек.

Власти Белоруссии пока ситуацию так и не прокомментировали.