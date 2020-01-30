"Открытые медиа" обнаружили у жены главы ВТБ квартиру за миллиард

В 2013 году полная тёзка жены председателя правления банка ВТБ Андрея Костина Наталии Гордеевой получила в собственность 500-метровую квартиру в элитном ЖК "Гранатный палас", который расположен в самом центре Москвы на Патриарших прудах. Недвижимость обнаружили "Открытые медиа", основываясь на данных Росреестра.

Стоимость такой квартиры на сегодняшний день составляет не менее 1,13-1,4 млрд рублей. Всего в роскошном ЖК находится 17 квартир. Кроме того, здание оборудовано различным помещениями, которые говорят о статусе жильцов, - там, например, есть сигарная комната и шубохранилище.

Согласно выписке из Росреестра, в 2016 году Гордеева переоформила квартиру в собственность по итогам "раздела части общего имущества". Обычно такое бывает при разводе, однако официальной информации о том, что Костин и Гордеева более не являются супругами нигде нет: на сайте ВТБ написано, что банкир состоит в браке.

2 декабря 2019 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил ролик о богатствах, которые, по уверению оппозиционера, принадлежат телеведущей "России 1" Наиле Аскер-заде. По данным ФБК, журналистка пользуется люксовым бизнес-джетом и огромной яхтой, общая стоимость которых составляет не менее 8 млрд рублей. Навальный предположил, что на зарплату телеведущей такие блага приобрести невозможно, поэтому, вероятнее всего, ей их дарит глава ВТБ Костин, с которым она якобы состоит в романтических отношениях.