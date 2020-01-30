"Левада": После 2024 года ощутимая часть россиян видит Путина простым пенсионером

Редакция издания "Открытые медиа" обратилась к социологам "Левада-центра" с просьбой провести среди населения России опрос о том, в каком статусе они видят нынешнего президента Владимира Путина после 2024 года.

В выборке организации приняли участие 1603 человека из 137 населенных пунктов. Опрос был проведен после оглашения послания президента Федеральному собранию - с 23 по 29 января.

Выяснилось, что после того, как официально будет окончен текущий президентский срок, 27% респондентов всё равно хотели бы видеть Путина в качестве главы государства. Наиболее часто такой ответ дают женщины (30%), противоположный пол придерживается обратного желания (23%). Более остальных лицезреть Путина в статусе президента хотят пенсионеры (28%), молодые люди от 18 до 24 лет (31%), люди с образованием ниже среднего (39%).

Примерно столько же опрошенных - 25% - хотели бы, чтобы Путин ушел на пенсию: более остальных этого желают мужчины (30%).

Оставшиеся 11% респондентов полагают, что нынешнему президенту подошла бы роль председателя правительства.

"Для меня неожиданностью стал довольно большой процент людей, желающих отправить Путина в отставку", - удивлен директор "Левада-центра" Лев Гудков.