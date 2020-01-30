Глава Карелии желает снести все жилые "развалюхи", портящие туристический вид региона

Во время очередного заседания правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков сильно возмущался тем, что вдоль федеральных трасс в большом количестве разбросаны жилые постройки непрезентабельного вида: по его мнению, такого рода людские обиталища портят туристическую привлекательность вверенного ему субъекта РФ.

"Мы придем, наверное, к такой ситуации, что где-то нам - по крайней мере, вдоль федеральных трасс, вдоль региональных дорог, особенно, там, где проходят туристические маршруты, - придется решать вопрос. Пойдут крупные туристические автобусы, и они будут идти среди развалюх?" - цитируют "Вести Карелии" озабоченность Парфенчикова.

Наглядным примером сложившейся разрухи управленец считает трассу от Кеми до Рабочеостровска, по которой туристические автобусы следуют на Соловки.

"Надо решать вопрос с этими полуразвалившимися каким-то домами. И даже, наверное, эти «хрущевки» придется приводить в порядок", - заключил Парфенчиков.

Под конец глава региона поручил членам правительства изучить его предложение и подготовить свои варианты решения задачи.