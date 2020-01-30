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17:50

В Петербурге закрыли дело о неповиновении активиста Мусина полиции

фото ЗакС политика В Петербурге закрыли дело о неповиновении активиста Мусина полиции

Судья Василеостровского районного суда приняла решение прекратить административное дело, возбужденное по факту неповиновения активиста Евгения Мусина задерживавшим его осенью правоохранителям.

"Сегодня судья Прозорова закрыла это дело за отсутствием события правонарушения. По совокупности фактов правонарушения с моей стороны не было", - цитирует слова Мусина издание "МБХ Медиа".

Речь идет о задержании, имевшем место 6 сентября, когда активист распространял по подъездам агитацию с критикой объявленного Смольным повышения цен на проезд в общественном транспорте. За неповиновение полиции он получил трое суток ареста.

Примечательно, что Мусин жаловался на примененную к нему при том задержании физическую силу. Тогда ему даже потребовалась медицинская помощь. Молодой человек недоволен тем, что до сих пор не получил устраивающего его ответа из прокуратуры на жалобу, касающуюся избиения. Он намерен продолжать добиваться справедливости.

В декабре суд обязал Мусина за участие в протестной акции у Гостиного двора выплатить 170 тысяч рублей штрафа.

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