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17:55

Третий экс-оперативник по делу Голунова будет дожидаться суда в изоляторе

фото ЗакС политика Третий экс-оперативник по делу Голунова будет дожидаться суда в изоляторе

Третий обвиняемый в рамках дела журналиста Ивана Голунова бывший столичный оперативник Игорь Ляхов отправился на два месяца под арест, информирует "МБХ медиа".

Ранее аналогичная участь постигла двух других фигурантов разбирательства, тоже экс-полицейских - Дениса Коновалова и Романа Феофанова.

Всем подсудимым предъявили обвинения: им инкриминируют превышение должностных полномочий, фальсификацию доказательств и хранение наркотиков.

Во время заседания адвокат Феофанова Александр Шабуров известил, что, по имеющейся у него информации, постановление об обыске Голунова подписал генерал МВД Андрей Пучков, до середины июня 2019 года бывший главой УВД по ЗАО Москвы. Позднее выяснилось, что правоохранитель просто подписывал, часто не глядя, все бумаги, которые ему приносили.

Оперативники были уволены из силовых органов летом 2019 года после того, как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Они пытались оспорить свое упразднение со службы в суде, но проиграли.

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