«Весна» - прокуратуре: Наше движение не нарушает законы

Прокуратура Фрунзенского района выдала координатору движения «Весна» Богдану Литвину представление с требованием «принять исчерпывающие меры» к устранению нарушений законов членами организации и «исключению подобного впредь». Об этом движение сообщило в своем Telegram-канале 30 января.

Документ от прокуратуры Литвин получил 10 января. Для этого его задержали на улице и отвезли в отдел полиции.

Согласно представлению от прокуратуры, ведомство проанализировало деятельность «Весны»: просмотрела страницы движения и ее участников в соцсети «ВКонтакте», а также изучило уголовную и административную практику. Прокуратура выяснила, что с 2016 года по 2019 год участники «Весны» неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.

В частности, сообщает ведомство, активист движения Павел Чупрунов опубликовал на своей странице «ВКонтакте» материалы «Открытой России», которая признана нежелательной организацией на территории России. За это Чупрунова привлекли по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной (20.33 КоАП), отметили в прокуратуре.

Там же напомнили Литвину о взыскании с него и экс-главы Штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова штрафа а 7,3 млн рублей за растоптанный газон на акции 5 мая 2018 года. В документе прокураторы перечислены и другие правонарушения представителей «Весны».

Правоохранительные органы сделали вывод, что у членов движения низкая правовая культура и что «Весна» вступает в «противоборство устоявшейся системе права и правилам поведения в современном обществе». Ведомство потребовало от Литвина «безотлагательно рассмотреть» представление с представителем прокуратуры и принять меры к устранению перечисленных нарушений и исключить их повторение.

В разговоре с ЗАКС.Ру координатор движения рассказал, что документ рассмотрели, но без прокуратуры – их уведомили, но никто не пришел. «Весна» составила ответ на документ и отправила его в прокуратуру 29 января, сообщил Литвин.

- Мы не согласны с представлением прокуратуры. Организация не несет ответственности за действие ее участников. С нами в данной ситуации солидарно российское законодательство. Мы в ответе на представление об этом говорим, и в отдельности ещё разбираем, что все из представленных нам правонарушений не имеют отношения к деятельности организации, а некоторые вообще не являются больше никакими правонарушениями. Как, например, дело против Павла Чупрунова, по которому буквально недавно суд вынес постановление, что он не виноват и не связан с нежелательными организациями, - добавил координатор «Весны».

Помимо этого, в ответе прокуратуре Литвин сообщил, что участники движения при привлечении их к административной ответственности обжалуют решения судов так, как это предусмотрено действующей правовой системой, и основываются в своих возражениях на нормах закона. Также координатор «Весны» заявил, что движение запланировало провести семинары для своих активистов.

«Вместе с тем, учитывая мнение прокурора о низкой правовой культуре активистов движения, в настоящий момент принято решение о повышении уровня правовой культуры среди участников движения. Так, решением федерального координационного совета движения в феврале-марте 2020 года запланировано проведение просветительских семинаров, в том числе на такие темы как «Конституционные права и свободы граждан Российской Федерации», «Защита права на свободу мирных собраний» и «Основы уголовного права и процесса» - сказано в ответе ведомству.

Литвин отметил, что «Весна» будет рада видеть на этих семинарах представителей прокуратуры. Их будет интересно послушать, считает координатор движения. Он добавил, что это полностью входит в компетенцию ведомства - прокуратура занимается информированием и просвещением людей в сфере законодательства.

По словам активиста, «Весна» считает, что аналогичные представления от прокуратуры могут получить и другие движения. Речь идет об организациях, чьи участники подвергались преследованию по административным статьям, уточнил Литвин.

- Это примерно вся оппозиция. Тут могут быть такие незарегистрированные организации, как мы, так и какие-нибудь партии, чьи участники тоже задерживались, - заявил координатор «Весны».

В качестве примеров он привел либертарианцев и партию «Яблоко».

Фото: «Весна»