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18:19

Дмитриеву интересует судьба недвижимости, которую без торгов Смольный сдает инвесторам

фото ЗакС политика Дмитриеву интересует судьба недвижимости, которую без торгов Смольный сдает инвесторам

Депутат петербургского парламента Оксана Дмитриева отправила вице-губернатору Максиму Соколову официальный запрос, в котором она хочет узнать, как содержатся и функционируют объекты недвижимости, предоставленные городским правительством инвесторам в обход проведения торгов.

Женщину беспокоит, что здания могут использоваться не по назначению, о чем, в свою очередь, в полном праве знать налогоплательщики. Проблема актуальна еще и потому, что, напоминает Дмитриева, с каждым годом в бюджет поступает все меньше неналоговых доходов в абсолютном выражении, и интересующая ее практика, возможно, служит для этого одной из причин. 

"Являются ли построенные объекты действительно оздоровительными комплексами, либо на их месте на самом деле возведены ТРК? Сохраняется ли заявленное в проекте целевое назначение? <...> Необходима ревизия и объективная оценка ситуации", - пишет чиновнику депутат от Партии роста.

Без проведения торгов, замечает законотворец, частным компаниям достаются "наиболее привлекательные с инвестиционной точки зрения активы, например, в центре города, в Курортном районе", между тем, как открытой информации о качестве их использования имеется крайне мало.


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