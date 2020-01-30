Под стражу поместили четвертого экс-полицейского по "делу Голунова"

По делу журналиста Ивана Голунова, которому летом 2019 года подбросили наркотики правоохранители и который после беспрецедентного скандала был оправдан, взяли под стражу на два месяца четвертого экс-полицейского, принимавшего участие в задержании Голунова - Максима Уметбаева. Трансляцию заседания ведет "Медиазона".

Уметбаев, которому, как и его бывшим коллегам, инкриминируются превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств и хранение наркотиков, на суде признался только в том, что применял к журналисту физическую силу, в июне дав ему пощечину. Остальные обвинения он отрицал. Мужчина заявил, что готов сотрудничать со следствием и что не категорически не согласен с мерой пресечения.

В течение 30 января ожидать решения суда в СИЗО отправились Денис Коновалов, Роман Феофанов и Игорь Ляхов. Оперативники были уволены из силовых органов летом 2019 года после того, как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Они пытались оспорить свое упразднение со службы в суде, но проиграли.

Дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) СК возбудил 18 декабря 2019 года: за день до ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой тот, ко всеобщему удивлению общественности, заговорил о скандальном деле.