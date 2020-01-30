Красносельским школьникам младших классов показали базу ОМОН

База ОМОН на улице Рябчикова в Красном Селе на некоторое время стала объектом вынужденного интереса для учеников начальных классов одной из местных школ: по базе им провели экскурсию, о чем сообщает паблик "ВКонтакте" газеты "Новый красносел".

"Учащиеся узнали о работе специалистов ОМОН по борьбе с терроризмом и его идеологией, особенностями профессий, связанных с охраной общественного порядка", - прокомментировали событие в образовательном учреждении.

В свою очередь, пресс-служба Росгвардии добавляет, что в ходе визита детей омоновцы демонстрировали им специальный "урок мужества".

Отметим, что в декабре резонанс в прессе получили два почти одновременно ставших известными "силовых" урока. В татарстанском селе Новотроицкое и в населенном пункте Златоуст Челябинской области школьников учили разгонять митинги. В первом случае это вызвало негативную реакцию прокуратуры.