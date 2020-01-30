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20:10

Глава Крыма требует жестко наказать депутатов, даривших блокадникам пироги

фото ЗакС политика Глава Крыма требует жестко наказать депутатов, даривших блокадникам пироги

Скандал с поздравлением в Керчи блокадников местными единороссами оперативно прокомментировал глава региона Сергей Аксенов. Вручение сытных пирогов в пышных одеждах в память о блокаде он на своей странице "ВКонтакте" расценил как недопустимое и неуместное поведение.

"Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все участники данного инцидента, должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия»", - категорично заявил чиновник.

Поступок однопартийцев для Аксенова есть не что иное, как "унижение" и "издевательство" над теми, кто прошел голодные годы.

Отметим, что на текущей неделе за свое поведение поплатился глава Чувашии Михаил Игнатьев: сначала его за специфические шутки выгнали из "Единой России", а потом президентским указом отстранили от должности главы региона.

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