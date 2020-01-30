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30 января, 20:46

Кураев рассказал о сути своих разногласий с руководством РПЦ

фото ЗакС политика Кураев рассказал о сути своих разногласий с руководством РПЦ

Дьякон Андрей Кураев, более десяти лет держащийся обособленно от официального курса РПЦ, ввел широкую общественность в суть его конфликта с "верхушкой" отечественного православия и лично с патриархом Кириллом. Серьезное недопонимание началось спустя несколько месяцев после вступления Кирилла в должность, в 2009 году.

Тогда, вспоминает дьякон, была задумана встреча с молодежью, что сперва воодушевило Кураева и вселило в него надежду. Однако вышло так, что, по его уверению, "всю молодежь согнали силой, а тех, кто хотел попасть, не пустили", включая его самого. В последний момент ему, тем не менее, удалось пройти, воспользовавшись помощью со стороны.

"Все идет по сценарию, все вопросы расписаны, и для меня был шок - я понял, что митрополит Кирилл, которого я знал и ценил, умер, так быстро. Это был человек умный, находчивый, он может проявлять быструю реакцию, вести диалог, вести спор, и вдруг он полностью от этого отказывается: все вопросы заранее согласованы, в согласованном порядке", - посетовал, вспоминая встречу, священнослужитель в интервью проекту "Ещенепознер".

В еще большей степени способствовала своего рода опале Кураева его любовь к публичной критике, которую руководство РПЦ, по его наблюдениям, не выносит ни в каком виде. Критика, в том числе, касалась имиджа и круга общения первых лиц церкви, которая, в его понимании, в последние годы потеряла авторитет и любовь у интеллигенции. Странные сами по себе для Кураева люди наподобие байкера Александра Залдостанова ("Хирурга"), которыми с самого начали стали себя окружать патриарх и окружение, даже могут не быть проявлением искренней дружбы, поскольку дружба, уверяет его, мало кого в РПЦ волнует.

"Легойда (фактический пресс-секретарь РПЦ Владимир Легойда - прим. ЗАКС.Ру) дружит со всеми, с кеми дружит Путин, это аксиома. Ничего личного, only business, под таким же соусом он подал Хирурга и патриарху", - заявил дьякон.

Отметим, что в конце 2013 года ученый совет Московской духовной академии исключил Кураева из числа преподавателей за якобы его скандальный образ. В те годы он выпускал публикации о гомосексуализме в недрах РПЦ и регулярно поддерживал осужденных за оскорбление чувств верующих девушек из панк-группы Pussy Riot.

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