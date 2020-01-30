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30 января, 20:53

По делу Голунова посадили в СИЗО пятого экс-полицейского

фото ЗакС политика По делу Голунова посадили в СИЗО пятого экс-полицейского

Пятый обвиненный по делу Голунова экс-полицейский, фигурирующий в так называемом деле журналиста Ивана Голунова, отправился в следственный изолятор, передает "МБХ Медиа" из зала суда. Его зовут Акбар Сергалиев. Как и четверо его бывших коллег, участвовавших в скандальном задержании и избиении журналиста, которому подбросили наркотики и которого вскоре оправдали, Сергалиев обвиняется в превышении должностных полномочий, фальсификации юридических доказательств и хранении наркотических веществ. Как и четверо его бывших коллег, он как минимум два месяца проведет под стражей.

Из всех пятерых вину, и то частично, признал только четвертый по счету арестованный - Максим Уметбаев. Признался он только в том, что применил к задержанному физическую силу.

Остальных троих зовут Денис Коновалов, Роман Феофанов и Игорь Ляхов. Мужчин уволили из органов минувшим летом, после чего суд отказался их восстановить.

Полноценно расследовать июньский кейс Голунова силовые структуры начали только после того, как про резонансный сюжет вспомнил на своей ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин.

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